Rebecca Loos: Unzählige Reality Shows – was wurde aus Beckhams mutmasslicher Affäre?

Danach wurde es aber nicht still um die in Madrid geborene Tochter eines holländischen Vaters und einer britischen Mutter.

Die Beckhams sprechen in der Netflix-Doku zum ersten Mal über die angebliche Untreue von David. Victoria Beckham sagt, dass diese Zeit, die unglücklichste war, die sie je erlebt habe. David Beckham hatte damals die Untreue seinerseits immer verneint. In der Netflix-Dokumentation jedoch, bestätigen oder verneinen weder David noch Victoria Beckham die Affäre des Fussballstars.

Doch was wurde aus Rebecca Loos?

Im 2005 suchte sie ihr Liebesglück in der Realityshow «Celebrity Love Island» und sang etwas später in «X Factor: Battle Of the Stars». Doch auch eine spanischen Version des Dschungelcamps sowie «Cirque de Celebrite» liess Loos nicht aus.