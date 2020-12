Eine grosse Suchaktion blieb erfolglos. Nun wurden neue Details über den Schwager bekannt, so soll er am Morgen von Rebeccas Verschwinden Pornos geschaut haben.

Rebecca (15) verschwand am 18. Februar 2019 auf dem Weg in die Schule. Dies wurde bislang angenommen. Erkenntnisse der Ermittler sollen jedoch beweisen, dass sie das Haus ihrer Schwester nie verlassen hat.

Lange war es ruhig um den Fall Rebecca: Das damals 15-jährige Mädchen ist am 18. Februar 2019 aus dem Haus ihrer Schwester in Berlin verschwunden. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Fahndungen und Suchaktionen blieben erfolglos.

Staatsanwälte verdächtigen den Schwager

Wie die «Bild»-Zeitung schreibt, gehe die Staatsanwaltschaft nach wie vor davon aus, dass der Schwager das 15-jährige Mädchen getötet und die Leiche mit seinem Auto Richtung Polen gefahren und vergraben hat. So wurde nämlich sein Auto am Tag des Verschwindens um 10.47 Uhr auf der A12 registriert. In der Vernehmung hatte der Schwager aber gesagt, am besagten Morgen bis in den Vormittag geschlafen zu haben, und verstrickte sich in zahlreichen Widersprüchen.