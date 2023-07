Rebekah Stott: Krebs, Chemo und jetzt Achtelfinal bei Frauen-WM?

Stott sprach in einer Dokumentation von Discovery+ von einer Beule am Hals. «Sie wuchs immer weiter und wurde immer grösser. Ich wurde operiert und hatte eine Biopsie.» Nach gut vier Monaten kam dann die Diagnose Hodgkin-Lymphom. Schnell wurde klar – der Fussball steht nur noch an zweiter Stelle. Stott, die auch Stotty genannt wird, musste eine Chemotherapie absolvieren und zwar ziemlich schnell.

Scott wollte zurück auf den Platz

Im Juli 2021 war es dann so weit – Stotty war krebsfrei. Noch vor ihrer offiziellen Verkündung auf ihrem persönlichen Blog kehrte sie aufs Spielfeld zurück. Zwar nur für einen Kurz-Auftritt bei einem Lokalteam, aber dennoch – die Fussballschuhe waren wieder geschnürt. Die Fussballerin sagte danach: «Es war verrückt. Ich hatte nicht erwartet, dass es so emotional sein würde, aber das war es wirklich.»

Im Eröffnungsspiel gegen Norwegen stand sie bereits in der Startelf und hielt mit ihren Abwehrkumpaninnen den Kasten sauber. Das Gleiche will sie nun auch gegen die Philippinen und die Nati erreichen. Ihr Ziel: «Wir wollen in den Achtelfinal. Wir wollen eine neue Generation an Mädchen und Jungen inspirieren, mit dem Fussball anzufangen.»