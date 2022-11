Dank Leihmutter : Rebel Wilson (42) gibt Geburt von erster Tochter bekannt

Hollywood-Star Rebel Wilson («Pitch Perfect») ist erstmals Mutter geworden. «Mehr als stolz, die Geburt meines ersten Kindes, Royce Lillian, bekanntzugeben», schrieb die 42-jährige Schauspielerin am Montag (Ortszeit) auf Instagram. Das Mädchen sei vorige Woche von einer Leihmutter geboren worden, teilte Wilson ihren Followerinnen und Followern mit. Das Baby sei ein «wunderschönes Wunder».

«Bin bereit, der kleinen Royce alle Liebe zu geben»

Sie dankte allen, die ihr dabei geholfen hätten, eine eigene Familie zu gründen, «aber ganz besonders möchte ich mich bei meiner wunderbaren Leihmutter bedanken, die sie mit so viel Anmut und Sorgfalt ausgetragen und geboren hat.» Dazu postete Wilson ein Bild von einem Baby im hellrosa Strampelanzug auf einer flauschigen Decke. Abschliessend schrieb sie: «Ich bin bereit, der kleinen Royce all die Liebe zu geben, die man sich vorstellen kann. Ich lerne schnell... viel Respekt an alle Mütter da draussen!»