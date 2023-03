Rebel Wilson lästert über Herzogin Meghan in einer TV-Show

Dies verrät die 43-Jährige in Andy Cohens Talkshow «Watch What Happens Live with Andy Cohen».

«Meghan war nicht so cool», berichtet die 43-Jährige und ergänzt: «Sie war nicht so warmherzig.»

Herzogin Meghan (41) konnte Komikerin Rebel Wilson (43) nicht von sich überzeugen. Die Australierin war kürzlich zu Gast in Andy Cohens (54) Talkshow «Watch What Happens Live with Andy Cohen». Bei ihrem Besuch erinnert sich die Schauspielerin an ein Treffen zurück, das sie mit Prinz Harry (38) und dessen Ehegattin Herzogin Meghan (41) hatte. «Wir sind nach Santa Barbara gefahren, haben Harry getroffen, er hätte nicht netter sein können», erzählt sie. Bis dahin kannten sich die Sussexes und der «Pitch Perfect»-Star noch überhaupt nicht. «Wir hatten nur einen gemeinsamen Freund, einen Polospieler», so Wilson.