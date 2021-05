Emotionale Worte auf Instagram - Rebel Wilson spricht offen über Fruchtbarkeits-Probleme

In einem aktuellen Social-Media-Post wendet sich Schauspielerin Rebel Wilson mit einem ernsten und persönlichen Thema an ihre Follower. Sie habe Schwierigkeiten, schwanger zu werden.

1 / 8 Zu diesem Foto auf Instagram spricht Rebel Wilson über ihre gesundheitlichen Probleme. Instagram/RebelWilson Die Schauspielerin habe Schwierigkeiten, schwanger zu werden, wie sie ihren Followern mitteilt. Instagram/RebelWilson «An alle Frauen da draussen, die mit Fruchtbarkeits-Problemen zu kämpfen haben, ich fühle mit euch», so Wilson. Für ihre emotionalen Worte erhält sie viel Zuspruch. Instagram/RebelWilson

Darum gehts Schauspielerin Rebel Wilson teilt auf Instagram ihre persönlichen Gedanken zum Thema Kinderwunsch.

Die 41-Jährige kämpft mit Fruchtbarkeits-Problemen.

Zuspruch erhält sie von ihren Followern und ihrer Schauspiel-Kollegin Sharon Stone.

Erst im Februar ging ihre Beziehung zu Jacob Busch nach mehr als einem Jahr in die Brüche.

Normalerweise zeigt sich Rebel Wilson auf Instagram stets humorvoll und gut gelaunt. Nun schlägt der Hollywood-Star ernste Töne an und wendet sich mit einem persönlichen Thema an ihre Follower. Sie habe schlechte Nachrichten, beginnt die 41-Jährige den Post. «Und ich hatte niemanden, mit dem ich sie teilen kann – aber ich glaube, ich muss es jemanden sagen. An alle Frauen da draussen, die mit Fruchtbarkeits-Problemen zu kämpfen haben, ich fühle mit euch. Das Universum funktioniert auf mysteriöse Weise und manchmal macht alles keinen Sinn», so Wilson. Sie hoffe, dass irgendwann Licht durch die dunklen Wolken scheine.

Zu den emotionalen Zeilen teilt die Australierin ein Foto, auf dem sie in schwarzer Kleidung auf Felsen an einem Strand steht. Ihr Gesichtsausdruck wirkt nachdenklich und ernst.

Beistand und Zuspruch von Sharon Stone

Mehr als 630.000 Userinnen und User haben den Beitrag bereits gelikt. Vom gleichen Schicksal betroffene Frauen sprechen dem «Pitch Perfect»-Star Mut zu. «Es ist verständlich, dass du traurig bist. Du bist nicht alleine» und «Die dunklen Wolken ziehen vorüber» ist etwa in den Kommentaren zu lesen.

Auch Schauspiel-Kollegin Sharon Stone (63) hinterlässt Wilson aufmunternde Zeilen: «Ich habe das auch durchgemacht. Die gute Nachricht ist, dass ich drei wunderschöne Söhne habe.»

Rebel Wilson hat sich Eizellen einfrieren lassen

Ende 2020 äusserte sich die 41-Jährige schon einmal zu ihrem Kinderwunsch. In einem Instagram-Live-Video verriet sie, dass sie Eizellen habe einfrieren lassen. «Weil – und das sollten alle Karrierefrauen da draussen beachten – wenn es etwas ist, was dich interessiert, ist es ein ziemlich guter Zeitpunkt, um es zu tun», so die Schauspielerin damals.

Kein guter Start ins neue Jahr

2020 schien Rebel Wilson ihr privates Glück in allen Bereichen gefunden zu haben. In ihrem selbsternannten «Jahr der Gesundheit» hat sie ihr Leben komplett umgekrempelt und fast 30 Kilo abgenommen. Eine neue Liebe fand sie in dem Unternehmer Jacob Busch (29). Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte das Paar im vergangenen September auf der «Planetary Health Gala» in Monaco.

Mit dem Beginn des neuen Jahres ging die Beziehung jedoch in die Brüche. Im Februar verkündete Wilson völlig überraschend das Liebes-Aus.