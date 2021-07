Kinderwunsch mit 40 - Rebel Wilson verrät, wieso sie 30 Kilo abgenommen hat

1 / 8 Comedy-Schauspielerin Rebel Wilson (41) hat 2020, in ihrem selbsternannten «Jahr der Gesundheit», 30 Kilo abgenommen. Nun verrät sie in einem Instagram-Livestream, was sie dazu motiviert hat: Ihr Kinderwunsch. Instagram/rebelwilson Durch den Gewichtsverlust habe sie sich eine bessere Eizellenqualität und somit auch höhere Chancen auf eine Schwangerschaft in ihren Vierzigern erhofft. Instagram/rebelwilson Weil sie Probleme mit ihrer Fruchtbarkeit hatte, riet ihr Arzt ihr dazu, Gewicht zu verlieren. Instagram/rebelwilson

Darum gehts Rebel Wilson hatte 2020 zu ihrem «Jahr der Gesundheit» erkoren und dabei 30 Kilo abgenommen.

Nun spricht sie über den traurigen Grund für ihren Gewichtsverlust.

Der Hollywoodstar leidet unter Fruchtbarkeits-Problemen und habe sich durch den Gewichtsverlust eine bessere Eizellenqualität erhofft.

Hollywood-Star Rebel Wilson hat während eines Instagram-Livestreams auf Nachfrage eines Fans hin verraten, weshalb sie vergangenes Jahr 30 Kilo abgenommen hat. «Das ist eine gewaltige Frage, aber ich werde versuchen, sie für euch zu beantworten», so die 41-jährige US-Amerikanerin, ehe sie verrät, dass ein Kinderwunsch dahintersteckt.

Durch den Gewichtsverlust habe sie sich eine bessere Eizellenqualität und somit auch höhere Chancen auf eine Schwangerschaft in ihren Vierzigern erhofft. Rebel, die bereits im Mai in einem Instagram-Post andeutete, dass sie Probleme hat, schwanger zu werden, erklärte: «Es fing an, als ich mich mit dem Thema Fruchtbarkeit auseinandersetzte und der Arzt mir sagte, ich hätte viel bessere Chancen, wenn ich gesünder wäre.»

Mit dieser Aussage konnte sie sich zunächst nicht anfreunden. So wird etwa auch in Diskussionen rund um Body-Positivity häufig argumentiert, dass die Gesundheit einer Person nicht am Gewicht abzulesen ist. «Ich war sogar ein bisschen beleidigt», gibt die Schauspielerin während des Livestreams zu und erklärt: «Ich fand, dass ich, obwohl ich mehr auf den Rippen habe, ziemlich gesund bin.»

Sie liess sich ihre Eizellen einfrieren

Weil sie hinsichtlich ihres Kinderwunsches wohl aber nichts unversucht lassen wollte, hielt sie sich dennoch an den Ratschlag. «Ich dachte dabei nicht an mich, sondern eher an mein zukünftiges Mini-Ich», so Rebel. Ende letzten Jahres verriet sie bereits, dass sie ihre Eizellen hatte einfrieren lassen.

Während eines Instagram-Livestreams sagte sie im Dezember: «Wie alle guten Karrierefrauen da draussen wissen sollten, ist das ein ziemlich guter Zeitpunkt dafür. 40 ist sogar ein bisschen zu spät. Wenn möglich, sollte man die Eizellen besser schon ein wenig früher einfrieren lassen.»

Ob ihr Gewichtsverlust nun tatsächlich ihre Fruchtbarkeit verbessert hat, werden wir wohl erst noch erfahren. Rebel dürfte jedoch ein paar schwere Monate hinter sich haben. Im Februar trennten sie und der elf Jahre jüngere Milliardärsspross Jacob Busch sich nach rund einem Jahr Beziehung.