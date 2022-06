Rebel Wilson zeigt der Welt ihre neue Liebe

Rebel Wilson (42) hat am Donnerstag ein Foto mit ihrer neuen Freundin gepostet. Dazu schrieb sie: «Ich dachte immer, dass ich nach einem Disney-Prinzen suche, aber vielleicht habe ich all die Zeit eine Disney-Prinzessin gesucht.»

Damit hätten wohl nicht viele gerechnet: Schon vor einigen Wochen bestätigte Rebel Wilson , dass sie frisch verliebt ist. Nun hat die 42-Jährige auf Instagram verraten, wer die neue Liebe an ihrer Seite ist – und damit viele ihrer Followerinnen und Follower überrascht.

«Ich dachte immer, dass ich nach einem Disney-Prinzen suche, aber vielleicht habe ich all die Zeit eine Disney-Prinzessin gesucht», diese Zeilen schrieb die Schauspielerin zu einem Foto mit der Modedesignerin Ramona Agruma. Mit dem Hashtag #loveislove und einem Regenbogen-Emoji stellt die «Senior Year»-Darstellerin klar: Ramona ist ihre Partnerin. Die neue Beziehung macht Wilson somit pünktlich zum Pride-Monat und knapp ein Jahr nach ihrer Trennung von Jacob Busch (31) bekannt. Welcher sexuellen Orientierung die Australierin nun angehört, hat sie im Beitrag nicht verraten.

Rebel und Ramona waren schon zusammen auf dem roten Teppich

Bei ihren Fans sorgen die Neuigkeiten für grosse Begeisterung. Der Post hat nach nicht einmal 24 Stunden über eine Million Likes. In den Kommentaren wird das Paar zudem mit Glückwünschen überschüttet. Ein Fan schreibt etwa: «Ihr wunderschönen Frauen! Ich freue mich so sehr für euch! Absolutes Traumpaar!», während ein anderer meint: «Es gibt nichts Schöneres als endlich wahre Glückseligkeit zu finden! Ich freue mich so sehr!»