GOAT-Radio: Sängerin Sina hätte gern mit Elvis gelebt

In der GOAT-Radio-Serie «Music That Made Me» erzählen Schweizer Persönlichkeiten von Musik, die ihr Leben prägt. Bei Mundartsängerin Sina hallt manch ein Song bis heute nach.

In der Serie «Music That Made Me» teilen Schweizer Persönlichkeiten ihre privaten Greatest Hits: von ersten Fan-Momenten bis zur Musik, die Krisen mildert.

Hier erklärt die Walliser Mundartsängerin Sina (56) den Soundtrack ihres Lebens.

Sina, welches Lied erinnert dich an deine Kindheit?

«Rote Lippen soll man küssen» von Cliff Richard.



Erinnerst du dich auch an das erste Album, das du dir gekauft hast?

Das war «Voulez-Vous» von Abba. Ich war elf und hatte mit Autowaschen, Babysitting und Arbeiten in den Rebbergen Geld gespart. Als die LP dann einen Kritz hatte, war ich am Boden zerstört, bekam dann aber eine neue.

Welche Songs oder Alben waren in deinem Leben besonders wichtig?

Als Teenager war «Mama» von Genesis der perfekte Song zum Mitsingen bei Liebeskummer.

Aber auch: «Baby Love» von Mother’s Fines, «Démodé» von Jean-Jacques Goldman und in meinen späten 20ern Sheryl Crows «Tuesday Night Music Club» oder K.D. Langs Album «Ingénue».

Welche Art Musik hast du früher nie verstanden oder gemocht, liebst du heute aber?

Chormusik. Ich war als Jugendliche eine Zeit lang im Kirchenchor und habe das gemeinsame Singen sehr genossen. An ein Konzert eines anderen Chors wäre ich aber nie gegangen. Heute liebe ich diese Stimmwucht, gern auch begleitet von symphonischem Orchester.

Gibt es Lieder, die verändert haben, wie du über die Welt denkst?

Ja, «Where Have All The Flowers Gone» von Pete Seeger und vor allem die deutsche Cover-Version «Sag mir, wo die Blumen sind» von Marlene Dietrich. Mit diesem Antikriegslied in deutscher Sprache wurden mir die Brutalität und Sinnlosigkeit eines Krieges so richtig klar.

Ein Song, der dein Leben auf den Kopf gestellt hat?

«The House of the Rising Sun». Dieses Lied habe ich 1983 an einem Nachwuchsfestival gesungen, begleitet mit meiner Gitarre. Nach dem Sieg unterschrieb mein Vater für mich den Vertrag mit einem Management – ich war noch nicht volljährig. Das war der erste Schritt auf dem Weg, Sängerin zu werden.

In welcher musikalischen Ära hättest du gerne gelebt?

In den 50ern zu Zeiten von Rock’n’Roll und Soul; Elvis, Johnny Cash, Frank Sinatra, Aretha Franklin. Das Lebensgefühl einer Jugendprotestkultur hätte ich gerne erlebt – rebellisch, befreiend, sexy.

Dein liebster Karaoke-Song?

«Imagine» von John Lennon.

Welcher Song motiviert dich, wenn du es brauchst?

Im Leben wie auf der Bühne: «The Show Must Go On» von Queen. In Momenten, wo alles auf dich herunterprasselt und du nirgends unterstehen kannst, hilft mir dieses Lied – es muss weitergehen.

Wenn du an deinen ersten Kuss denkst, welcher Song spielt dazu im Hintergrund?

Led Zeppelins «Stairway to Heaven».

Ein Lied, das dich immer zum Weinen bringt oder dir Gänsehaut gibt?

K.D. Langs Version von «Hallelujah».

Das beste Lied oder Album, um etwas zu feiern?

«Dancing Queen» von Abba.

Ein Lied, das dir immer beim Entspannen hilft:

Züri West: «Fingt ds Glück eim?»

Mit welcher Musikerin oder welchem Musiker – tot oder lebendig – würdest du gerne einen Tag oder eine Nacht verbringen?

Lyle Lovett.

