«Pandora Papers» – Recherche-Netzwerk enthüllt neue Fälle von globaler Steuervermeidung

Das internationale Recherche-Netzwerk ICIJ, das bereits hinter den «Panama Papers» stand, hat am Sonntag eine neue Gross-Recherche publiziert, die Einblick in die globale Steuervermeidung bietet. Darin sollen Akteure aus der ganzen Welt beteiligt sein.

Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) enthüllt in einer neuen Recherche Geheimnisse aus dem Innersten der globalen Finanzwelt.

2016 wurden die «Panama Papers» veröffentlich, die Steuerhinterziehung in der ganzen Welt belegten. Die Tamedia-Zeitungen legen nun zusammen mit dem internationalen Recherche-Netzwerk ICIJ eine neue Sammlung geheimer Dokumente und Insider-Berichte offen. Sie zeigen, wie wohlhabende Personen ihre Vermögenswerte in Steueroasen wie Panama oder auf die Britischen Jungferninseln transferieren.

Wie die Tamedia-Zeitungen schreiben, nimmt die Schweiz in diesem Netzwerk eine prominente Rolle ein. So sollen hiesige Anwälte oder Treuhänderinnen Königen und Präsidenten aus Staaten wie etwa Aserbaidschan dabei helfen, Briefkasten-Firmen zu eröffnen, um dann ihre Gelder andernorts anonym zu investieren. In einem Video, das vorab zum Artikel publiziert wurde, kommen Insider aus der Schweizer Finanzszene zur Sprache. Diese geben Einblicke in die Vorgehensweise der beteiligten Unternehmen.