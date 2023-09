Rechercheprotokoll: «Die einen konnten rauchen, die anderen filmen»

Ein SRF-Reporter bezahlt bei einer Recherche im Crack-Milieu 50 Franken. Das Geld sei nur für eine «Vermittlung» bezahlt worden, sagt SRF. Vier Augenzeugen widersprechen: Das Geld sei von Anfang an für den Drogenkauf bestimmt gewesen. Hier ist die Recherche im Detail.

1 / 4 Randständige erheben schwere Vorwürfe gegen einen SRF-Journalisten. Er soll ihnen Geld geboten haben, um Kokain zu kaufen und es vor ihnen zu Crack zu verarbeiten und zu rauchen. 20minuten Die Aufnahmen wurden für einen «10vor10»-Beitrag zum Thema verwendet. SRF bestätigt, dass im Rahmen der Recherche 50 Franken geflossen sind. Screenshot SRF Wofür genau, bleibt aber umstritten. Unabhängig voneinander widersprechen Beteiligte der SRF-Darstellung. 20minuten





Darum gehts

Schwere Vorwürfe von vier Randständigen in der Bäckeranlage: Ein SRF-Reporter habe einem Drogenkonsumenten Geld gegeben, damit dieser Kokain kaufe, es dann koche und schliesslich als Crack konsumiere. Das dabei entstandene Filmmaterial sei für den Beitrag verwendet worden.

20 Minuten hat mehrere Tage in der Bäckeranlage recherchiert, mit Beteiligten und Augenzeugen gesprochen, um den Vorfall zu rekonstruieren. Das sind die Ergebnisse:

Die Beteiligten 20 Minuten hat zum Schutz der Beteiligten ihre Namen geändert: Oliver kam gemäss eigenen Aussagen auf der Bäckeranlage mit den SRF-Journalisten ins Gespräch und beobachtete die Situation. Er ist nicht im «10vor10»-Beitrag zu sehen. Valeria war gemäss eigenen Aussagen ebenfalls zum betreffenden Zeitpunkt vor Ort. Nick erscheint im «10vor10»-Beitrag, in dem er Crack kocht und konsumiert. Tom ist ebenfalls im Beitrag zu sehen und konsumiert darin mit Nick Crack. Die dritte Person, die im Beitrag zu sehen ist, war nicht mehr auffindbar. Nick und Tom sagen, dass sie ihn nicht gut kennen. Er habe sich im «10vor10»-Beitrag spontan dazu gesellt und mitgeraucht.





Verhandlungen mit SRF

Am Tag des mutmasslichen Vorfalls waren Journalistinnen und Journalisten verschiedener Medien in der Bäckeranlage, auch ein Team von «10vor10». «Ihr Hauptthema war: ‹Könnt ihr uns jemanden besorgen, der Crack kocht?›», so Augenzeuge Oliver, der gemäss eigenen Angaben kein Crack konsumiert.

Die Recherche Das 20-Minuten-Team hat über mehrere Tage hinweg in der Bäckeranlage recherchiert. Mit vier Augenzeugen hat es zu verschiedenen Zeitpunkten mehrmals getrennt voneinander gesprochen. Zur Überprüfung verschiedener Details stellt 20 Minuten in den Interviews wiederholt Kontrollfragen. Die Befragten äussern sich in den Gesprächen klar und deutlich. Ihre Aussagen bleiben über mehrere Tage hinweg stringent. Alle Interviews wurden aufgenommen und Zitate daraus von den interviewten Personen auf Wunsch autorisiert.

«Habt ihr 50 Franken für gutes Videomaterial?»

Auch nach mehreren Stunden habe das SRF-Team noch danach gefragt, sagt Oliver. «Irgendwann habe ich gesagt: ‹Hol mal wenigstens Geld für die Leute hier, damit sie Koks holen können.›» Dann könne jemand vor den Journalisten Crack kochen. Das bestätigt Augenzeugin Valeria unabhängig von ihm. Oliver habe zuerst 200 Franken, dann 100 Franken für Kokain vorgeschlagen. Das SRF-Team habe beides abgelehnt. «Dann sagte ich: ‹Habt ihr 50 Franken für gutes Videomaterial?›» Aber für seine Vermittlungsdienste habe er weder Geld verlangt noch kassiert. Es habe sich um eine «Win-win-Situation» gehandelt: «Die einen konnten rauchen, die anderen filmen.» Auch, als 20 Minuten zum Vorfall recherchierte, fragte eine Person nach Essensgutscheinen. Die Redaktion ging aber nicht darauf ein.

Nach den Verhandlungen habe die «10vor10»-Crew das Geld abgehoben und der Reporter habe einem Mann 50 Franken in die Hand gedrückt. Dieser sei damit ein halbes Gramm Kokain kaufen gegangen, sagt Valeria.

Transkript: So schildern Oliver und Valeria den Vorfall

Laut mehreren übereinstimmenden Aussagen ist dieser Mann Nick, der an diesem Mittwochnachmittag ebenfalls in der Bäckeranlage war. Tom, der im Beitrag mit Nick ebenfalls vorkommt, und zwei weitere Augenzeugen, bestätigen diese Schilderung.

Transkript: So schildern Nick und Tom den Vorfall

Geld für «Vermittlung»

Der betreffende Reporter verweist auf Anfrage an die SRF-Pressestelle. Diese bestätigt, dass im Rahmen der Recherche Geld geflossen ist. «Eine Person vor Ort» habe als Vermittler zwischen dem «10vor10»-Team und den Konsumierenden gewirkt: «Ohne diese Vermittlung wären keine aussagekräftigen Aufnahmen vor Ort möglich gewesen», so Gregor Meier, der stellvertretende Chefredaktor Video bei SRF. Geld für Vermittlungsdienste zu bezahlen, sei durch die publizistischen Leitlinien des SRF gedeckt.

Dem Vermittler habe der Reporter als Entschädigung 50 Franken «für die aufgewendete Zeit» bezahlt – «von seinem eigenen Geld und weder im Auftrag und Wissen von SRF noch als Spesenaufwand verrechnet», so Meier weiter.

Beteiligte widersprechen SRF

Nach Erhalt des SRF-Statements teilt 20 Minuten den Beteiligten die Antworten mit. Sie werden getrennt voneinander befragt und haben vor dem Interview keine Kenntnis über dessen Inhalt. Übereinstimmend widersprechen sie in mehreren Punkten der SRF-Darstellung. Auf die Aussage, wonach das Geld nicht für Kokain bestimmt gewesen sei, antwortet etwa Nick: «Wofür war es denn dann? Ich habe ja kein WC-Papier von dem Geld gekauft.» Er sagt, es sei von Anfang an klar gewesen, dass mit den 50 Franken Drogen gekauft werden sollten: «Ich bin damit direkt Kokain kaufen gegangen, wie wir das abgemacht haben.» Ohne die 50 Franken hätte er zu diesem Zeitpunkt keine Drogen gekauft: «Ich bin das ja für den SRF-Reporter holen gegangen.»

Alle vier Beteiligten geben an, dass zum Zeitpunkt der Verhandlungen niemand von ihnen Kokain auf sich getragen habe. Zudem sagen sie, dass Nick unmittelbar vor der Ansprache durch das SRF-Team von der Polizei kontrolliert worden sei: «Sie haben nichts gefunden», so Nick.

Wie Walter von Arburg vom Sozialwerk Pfarrer Sieber auf Anfrage sagt, ist Crack-Konsum am Nachmittag in der Bäckeranlage nicht so oft anzutreffen: «Grundsätzlich lässt sich sagen: Tagsüber sind sowohl Crackkonsum als auch -handel weniger stark auf dem Platz.» Und er vermutet, dass einmal gekauftes Kokain oder Crack wahrscheinlich sehr rasch konsumiert werde: «Der Suchtdruck auf Crack-Konsumierende ist hoch. Hinzu kommt die grosse Polizeipräsenz in der Bäckeranlage, die den Druck noch erhöht.»

Transkript: So reagieren Nick und Tom auf das SRF-Statement

Keine Antworten auf Detailfragen

In seinem Statement bekräftigt SRF weiter: Nur die vermittelnde Person habe vom Reporter Geld erhalten. Diese sei nicht im Beitrag vorgekommen und habe da auch kein Crack konsumiert. Auch in diesem Punkt widersprechen die Beteiligten aus der Bäckeranlage. Laut ihren übereinstimmenden Aussagen hat nur eine einzige Person Geld in die Hand gedrückt bekommen: Nick, der auch vor der Kamera Crack raucht. Oliver etwa reagiert ungläubig: «Was für ein Sch****. Ich habe es ja gesehen.»

Transkript: So reagieren Oliver und Valeria auf das SRF-Statement

20 Minuten konfrontiert SRF mit dem Ergebnis der Befragungen. SRF hält aber «noch einmal in aller Deutlichkeit fest, dass der Reporter ausschliesslich dieser Person (der vermittelnden Person) Geld bezahlt hat und dass diese Person nicht im TV-Beitrag zu sehen ist». Noch detailliertere Nachfragen zum Ablauf des Vorfalls oder der Beschreibung der «vermittelnden Person» beantwortet der Sender aber nicht. Auch die Frage, ob SRF ausschliessen kann, dass das Geld für Kokain verwendet wurde, wird nicht beantwortet.