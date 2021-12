Es gibt Neuschnee – «Rechnet am Mittwoch mehr Zeit ein für den Arbeitsweg»

In der Nacht auf Donnerstag soll der Schnee dann auch in tieferen Lagen liegen bleiben.

Überhaupt keinen Schnee soll es laut Meteonews im westlichen Mittelland, am Genfersee und in der Nordwestschweiz geben.

In der Nacht auf Mittwoch soll es laut «Meteonews» zu einem erneuten Wintereinbruch kommen. Vor allem im Mittelland, den Alpentälern und im Süden soll es reichlich Neuschnee geben. Je nach Region kann es zwischen fünf und 20 Zentimeter hinlegen. «Meteonews» warnt auf Twitter: «Rechnet am Mittwoch mehr Zeit ein für den Arbeitsweg.» In den Alpen wird sogar mit bis zu einem halben Meter Neuschnee gerechnet. Somit steigt lokal auch die Lawinengefahr an.