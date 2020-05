Im März hatte die ehemalige RTL-«Bachelor»-Kandidatin Angelina Heger (28) bei Instagram die Verlobung mit Ex-Bachelor Sebastian Pannek (33) verkündet, nun haben sie sich offiziell das Jawort gegeben. Beide posten denselben Hochzeits-Schnappschuss, schreiben dazu «Mr & Mrs Pannek» und in ihren Storys teilt das Paar ein Deko-Herz mit den Worten «Just married» plus Whitney Houstons «I Will Always Love You».