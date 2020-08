Schweizer wollen nicht zahlen Rechnungen in der Höhe von 1,7 Mio. Franken für Rückführungsflüge offen

1500 Rechnungen hat der Bund für die Rückführungsflüge aufgrund der Corona-Krise noch offen. Die geretteten Schweizer wollen offenbar nicht zahlen. Nun muss der Bund massenhaft Mahnungen verschicken.

Die Corona-Krise hat die Ferien und Auslandaufenhalte vieler Schweizer um einiges verkürzt. So mussten diese jeweils auf schnellstem Wege das Land verlassen, um einem Lockdown im Ausland entgehen zu können. Um die 7000 im Ausland gestrandeten Schweizer sicher nach Hause zu bringen, hatte der Bund rund 35 Flüge aus allen Kontinenten organisiert.

Es handelte sich hierbei um die grösste Rückholaktion in der Geschichte der Schweiz, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Für die Reisekosten mussten die Geretteten grösstenteils selber aufkommen. Doch: «Das EDA hat rund 7100 Rechnungen für die Rückführungsflüge versendet. Davon sind zur Zeit rund 1500 Zahlungen in Verzug», sagt EDA-Sprecherin Elisa Raggi.

«Marktübliche Preise»

Je nach Länge des Flugs verrechnete der Bund vier unterschiedliche Preise: Für Kurzstrecken bis zu 400.- Franken und für Langstrecken bis zu 1700 Franken. Ein Rückflug von Peru nach Zürich kostete beispielsweise 1100 Franken, was das EDA als «marktübliche Preise» bezeichnet.

In Deutschland mussten die zurückgeflogenen Bürger jedoch nur zwischen 200 und 1000 Euro bezahlen. In den USA hingegen wurden die Kosten für den Rückflug höher angesetzt. So mussten Amerikaner zwischen 1000 und 2400 Dollar bezahlen.