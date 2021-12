Neues Bürgerrecht – SP-Ständerat will Schweizer Pass für alle, die hier auf die Welt kommen

Der St. Galler Ständerat Paul Rechsteiner will das Schweizer Bürgerrecht radikal ändern. In einem Interview mit den Zeitungen von CH Media stellt er klar, wieso künftig das «ius soli» gelten soll. Das bedeutet, dass jede und jeder, der in einem Land geboren wird, auch dessen Staatsbürgerschaft erhält. In Ländern wie Deutschland, Frankreich und den USA gilt diese Rechtsform bereits.