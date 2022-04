Berner Pilotprojekt  – Rechte Grossräte wollen Cannabis-Verkauf in Apotheken verhindern

Ein Forschungsprojekt will die Auswirkungen des regulierten Verkaufs von Cannabisprodukten in Apotheken erforschen (Symbolbild).

Seit Jahren setzen sich Stadt und Universität Bern für ein Forschungsprojekt zum Thema Cannabis ein. Bereits im Herbst sollen ausgewählte Studienteilnehmende in Berner Apotheken Cannabisprodukte kaufen können. Die Studie soll zeigen, wie sich der regulierte Verkauf auf das Befinden sowie auf das Konsum- und Kaufverhalten der teilnehmenden Personen auswirkt. Ein politischer Vorstoss will dies nun aber verhindern, wie «der Bund» berichtet.

Vertreter der SVP und EDU haben eine Motion eingereicht, welche die Abgabe von Cannabis-Produkten in Apotheken verbieten will. «Die jetzigen Pilotprojekte sind ein Versuch, unter dem Deckmantel angeblich wissenschaftlicher Tätigkeit das politische Terrain für eine Legalisierung vorzubereiten», sagt Patrick Freudiger, Initiant und SVP-Grossrat des Kantons Bern zu 20 Minuten. Die Aufgabe von Apotheken sei es, Heilmittel abzugeben, welche die Gesundheit fördern. Da Cannabis die Gesundheit gefährden könne, sollte es nicht in Apotheken abgegeben werden dürfen, schreiben die Initianten im Vorstoss.