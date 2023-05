Fulda, Hessen: Hass und Angriffe, weil es kein Basteln zum Muttertag gibt

«Entgegen den letzten Jahren haben wir in unserer gemeinsamen Teamsitzung beschlossen, ab diesem Jahr keine Geschenke mehr mit ihren Kindern zu gestalten», schrieb das Leitungsteam einer Kita in Hessen an die Eltern ihrer Schützlinge. «In der heutigen Zeit, in der die Diversität einen immer höheren Stellenwert erhält, möchten wir diese vorleben und keinen Menschen ausschliessen.» Oft würden an Muttertag und Vatertag zudem «stereotypische Geschenke» wie Blumen für die Mutter oder Werkzeug für den Vater angefertigt. Dies «schliesse aber einen Teil der Gesellschaft aus».