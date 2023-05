Liestal: Rechtsextreme attackieren Juso-Mitglieder – «Polizei spazierte weg»

Laut Polizei haben die Polizisten vor Ort den Vorfall nicht direkt mitbekommen. (Bild: 1.-Mai-Kundgebung, Umzug und Reden am Samstag, 1. Mai 2021 in Liestal)

Am 1.-Mai-Fest in Liestal BL wurden Juso-Mitglieder von Rechtsextremen angegriffen. Die Polizei habe nicht eingegriffen. (Symbolbild 1. Mai 2022, Liestal)

Am 1.-Mai-Fest in Liestal BL wurden Juso-Mitglieder von Rechtsextremen angegriffen, so die Partei.

Im Rahmen der 1.-Mai-Veranstaltung soll es in Liestal BL zu einem Angriff auf Teilnehmende gekommen sein. «Als einige Mitglieder der Juso Baselland mit Fahnen und einem Transparent zum Fest liefen, wurden sie von Rechtsextremen beschimpft, verfolgt, an den Haaren gezogen, getreten und mit Gegenständen beworfen», schreibt die Juso Baselland in einer Mitteilung am Montagabend.