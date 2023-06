Junge Tat: Rechtsextreme beim Fondue in Bern attackiert

Am Dienstagabend hat in der Stadt Bern mutmasslich eine Attacke von Links- auf Rechtsextreme stattgefunden. Die Kantonspolizei Bern bestätigt in einer Medienmitteilung, dass es um ca. 21 Uhr einen Einsatz in der Altstadt gegeben habe. Die ausgerückten Beamten fanden Sachbeschädigungen an einem Restaurant vor.