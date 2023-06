Rechtsextreme Biker horteten Waffen und Nazi-Andenken

Die Polizei in Österreich hat ein grosses Waffenarsenal bei Rockern sichergestellt, die der rechtsextremen Szene zugerechnet werden. In Oberösterreich und Niederösterreich seien beim MC Bandidos bei 13 Razzien mehr als 70 Langwaffen gefunden worden, darunter Maschinengewehre und Maschinenpistolen, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, am Donnerstag in Wien. Auch «panzerbrechende Waffen» waren dabei.