Wildegg: Rechtsextreme demonstrierten gegen Asylunterkunft

Verschiedene Personen demonstrierten am Samstag gegen die Asylunterkunft in Wildegg AG.

Das ist passiert

In den sozialen Medien wurde am Samstag zu einem Protestmarsch am Bahnhof Wildegg aufgerufen. Der Grund: Am Montag öffnet eine Asylunterkunft im ehemaligen Hotel Aarehof seine Tore. Die Junge Tat mobilisierte auf Telegram und warnte unter anderem vor «Überfremdung», «unsicheren Strassen» und «Asylmissbrauch». Offenbar rief das Mitglied M.B. auch Fasnachtsgruppen auf Facebook auf, sich dem Protest anzuschliessen. Laut dem freien Journalisten Raimond Lüppken waren neben den Neonazis der Jungen Tat und Rechtsextreme der «Männer WG» auch andere Massnahmengegner und Freiheitstrychler vor Ort.