Nach Trump-Aussage : Rechtsextreme jubeln – und freuen sich ob «neuer Rekruten»

US-Präsident Donald Trump sprach in der Debatte explizit von ihnen – und distanzierte sich nicht von rechtsextremen Gruppierungen. Bei den rechtsradikalen «Proud Boys» löste dies einen Begeisterungssturm aus – und klingelnde Kassen.

«Stand back and stand by», sagt Donald Trump hier an die «Proud Boys» gewandt. Übersetzt: «Haltet euch zurück und bereit.»

«Wen soll ich verurteilen?»

Tatsächlich hatte Trump sich in der TV-Debatte geweigert, sich von rechtsradikalen Gruppen zu distanzieren. Als Moderator Chris Wallace den US-Präsidenten fragte, ob er rechtsextreme Gruppen verurteilen und sie auffordern würde, nicht zur Gewalt in Städten wie Portland oder Kenosha beizutragen, antwortete Trump: «Wen soll ich verurteilen?»

Trump-Sohn: Er hat sich wohl versprochen

In den sozialen Medien feierten die Anhänger der rechtsextremen Gruppe Trumps Kommentar als «historisch». In einem Kanal hätten Mitglieder der Gruppe die Aussage des Präsidenten als stillschweigende Billigung ihrer gewalttätigen Taktiken gewertet, so eine Zeitung. In einer weiteren Nachricht heisse es, die Gruppe sehe bereits eine Zunahme der Zahl «neuer Rekruten».