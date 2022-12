Kosovo: Serben randalieren am Grenzübergang Jarinje.

Am Sonntag versammelte sich laut Radio Free Europe eine Gruppe serbischer Rechtsextremer am Grenzübergang Jarinje. Sie sei kurz vor dem Kontrollpunkt nach Kosovo auf der serbischen Seite von Polizisten aufgehalten worden. Dabei sei es zu einem Handgemenge gekommen.

Explosive Lage

Die Situation in der Region ist explosiv. Am 10. Dezember hatten Serben im Kosovo Strassen blockiert. Und das serbische Militär hat bei der Nato-geführten Friedenstruppe KFOR die Erlaubnis beantragt, mit 1000 Mann in den Kosovo einrücken zu können. Ein entsprechendes Schreiben überreichte eine serbische Armeedelegation am Freitag. US-Diplomaten hatten erklärt, dass die Erteilung einer solchen Erlaubnis ausgeschlossen sei.