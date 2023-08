Auf1: kommt bald ein neuer TV-Sender in die Schweiz?

Magnet redet in einem 40-minütigen Monolog über «Überfremdung Europas» oder «zunehmende Unfruchtbarkeit».

«Lügen der Systemmedien», «Überfremdung Europas» oder «zunehmende Unfruchtbarkeit» sind nur einige der Floskeln, derer sich der Chefredaktor des österreichischen TV-Senders Auf1 in einem 40-minütigen Monolog bedient. Es sei Zeit zu «erwachen» und für eine «Revolution von unten».

Der Chefredaktor des Senders heisst Stefan Magnet. Der 39-Jährige ist freier Journalist, Kommentator und Werbeunternehmer. Auf1 sendet täglich Online-Nachrichtensendungen aus Studios in Linz und Berlin. Auf dem Sender werden auch Dokumentarfilme gezeigt. Finanziert wird der Sender ausschliesslich über Spenden, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Gegründet wurde Auf1 2021 und hat gemäss Web-Traffic-Dienst Similarweb eine Million Aufrufe monatlich. Nun sollen ein Studio in der Schweiz und auch eines in Italien kommen.