Expertenmeinung: Rechtsextremer Messerstecher – «Der Fall ist aussergewöhnlich»

Ein 22-Jähriger stach im Juni 2020 einen Menschen fast zu Tode . Zuvor hatte der Täter vor einem Zürcher Einkaufszentrum mit einem «White Lives Matter»-T-Shirt seine rechtsextreme Gesinnung kundgetan. Er stammt aus einer bekannten Zürcher Familie. Das Online-Magazin « Republik » hat den Fall vor einigen Tagen aufgerollt und dabei die Frage gestellt, warum die Öffentlichkeit davon so gut wie nichts mitbekommen hat. Nach Einschätzung der «Republik»-Autoren fiel die Freiheits­strafe von fünfeinhalb Jahren zu tief aus. Zudem bezeichnen sie die richterliche Massnahme, dass die Anonymität des Beschuldigten und seiner Familie gewahrt werden muss, als «Maulkorb für die Medien». Als Grund dafür wird im Artikel das Elternhaus genannt: Denn der Täter wuchs in einer prominenten, linksorientierten Familie auf.

«Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm»

Jenseits ihrer politischen Einstellungen würden die Eltern aber auch über den gelebten Erziehungsstil Einfluss auf extremistische Haltungen der Kinder nehmen. Dirk Baier weiss, «dass elterliche Gewalt und inkonsistentes Erziehungsverhalten die Zuwendung zum Extremismus verstärken – und zwar zu allen Formen des Extremismus.» Wenn also zum Beispiel Eltern autoritär, kalt und gewalttätig erziehen, könnten sie so das Risiko erhöhen, dass sich ihr Kind rechtsextremen, aber ebenso islamistischen oder linksextremen Positionen anschliesse. «Der Grund hierfür ist, dass Kinder in solchen familiären Umfeldern wenig Anerkennung, Wertschätzung und Zuwendung erfahren und daher nach Orientierung, Sinn und Geborgenheit in anderen Kontexten suchen», meint Baier. Extremistische Gruppierungen könnten daher eine Art Familienersatz bieten.