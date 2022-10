Zürich: Rechtsextremer Messerstecher wuchs in prominentem linken Elternhaus auf

Nachdem die «Republik» nun einen Artikel zum Fall veröffentlicht hat, geht online der Name des Täters umher.

Hetze und Gewalt­fantasien

Das Online-Magazin « Republik » hat nun den Fall vor einigen Tagen in über 28’000 Zeichen aufgerollt. Vertieft beleuchtet wird darin unter anderem auch die rechtsterroristische Ideologie, die «Simon Bucher», wie ihn die «Republik» nennt, online verbreitet hatte. Von 2430 Tweets Buchers wiesen demnach 615 auf eine «eindeutige rechtsterroristische Ideologie» hin. So schrieb er etwa, dass er sich mehr rechts­extreme Massen­mörder wie Anders Breivik oder Brenton Tarrant herbeiwünscht und dass alle Antifaschisten hingerichtet werden sollten.

Stadtpolizei-Detektiv befürchtet Attentat

Obwohl sich die «Republik» im Artikel an die Auflagen des Gerichts hält, Pseudonyme verwendet und die Identität des Beschuldigten und seiner Familie unter Verschluss hält, geht seit Freitag auf Social Media der Name des Beschuldigten umher. Vor allem auf Twitter bemängeln zahlreiche Userinnen und User die als zu milde eingestufte Bestrafung des Täters. Diese sei wohl darauf zurückzuführen – so die Vermutung – dass Simon Bucher aus einer wohlhabenden, bekannten Zürcher Familie stammt.