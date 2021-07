Cyber-Bullying : Rechtsextremer muss syrischem Flüchtlingsbub 127’000 Franken zahlen

Der englische Anti-Islam-Aktivist Tommy Robinson ist zur Zahlung von 127’000 Franken verurteilt worden: Er hatte einen syrischen Buben zu Unrecht der Gewalt beschuldigt, worauf dieser Morddrohungen erhielt.

Der rechtsradikale britische Aktivist Tommy Robinson muss Schadenersatz in Höhe von 100’000 Pfund (umgerechnet rund 127’000 Franken) an einen syrischen Schuljungen zahlen. Ein britisches Gericht urteilte am Donnerstag, dass Robinson das Kind durch Äusserungen in den Onlinenetzwerken verleumdet habe.