Aktualisiert 29.04.2020 14:26

Fall Lübcke

Rechtsextremer wegen Mord an deutschem Politiker angeklagt

Nach dem Mord am deutschen CDU-Politiker Walter Lübcke erhebt die Bundesanwaltschaft nun Anklage gegen Stephan E. und einen mutmasslichen Helfer. E. war der Justiz als Rechtsextremist bekannt.

von Nathan Keusch

Im Fall um den Mord am deutschen Politiker Walter Lübcke hat der Generalbundesanwalt Anklage gegen den Hauptverdächtigen Stephan E. und dessen mutmasslichen Unterstützer Markus H. erhoben. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch mit. Der Prozess soll in Frankfurt am Main vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts stattfinden. Das Gericht muss die Anklage noch zulassen.

Geständnis zurückgezogen

Stephan E. soll den Regierungspräsidenten des nordhessischen Bezirks Kassel, Walter Lübcke, Anfang Juni 2019 nachts mit einem Kopfschuss aus nächster Nähe auf dessen Terrasse getötet haben. Der CDU-Politiker hatte sich öffentlich für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt. Das soll E. aufgebracht haben. Er hat Lübcke laut seiner ersten Vernehmung seit einer Bürgerversammlung 2015 «auf dem Schirm» gehabt. Er habe recherchiert, wo der CDU-Politiker wohne, sei mehrfach zu dessen Haus gefahren und habe ihn schliesslich am Abend des 1. Juni gegen 23.20 Uhr erschossen. Der 46-Jährige hatte die Tat zunächst gestanden und die Polizei auch zu seinem Waffenlager geführt. Dort habe die Polizei zahlreiche Schusswaffen, darunter eine Maschinenpistole, sowie 1400 Schuss Munition gefunden, berichtet der «Spiegel». Später zog er sein Geständnis dann allerdings wieder zurück.

Markus H. ist wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Der 44-Jährige soll E. den Kontakt zu einem Waffenhändler vermittelt und seinen Bekannten unter anderem durch gemeinsame Schiessübungen in dessen Vorhaben bestärkt haben. E. beschuldigt H. inzwischen, in der Tatnacht mit bei Lübcke gewesen zu sein. H. sei es auch gewesen, der den tödlichen Schuss abgegeben habe – aus Versehen. Die Ermittler glauben das nicht. Sie sind überzeugt, dass E. allein bei Lübcke war. Dafür sprechen die Spuren an der Tatwaffe.

Weiterer Anklagepunkt

Stephan E. soll sich im Prozess ausserdem für eine Messerattacke auf einen irakischen Asylbewerber Anfang 2016 verantworten müssen. Jemand hatte dem Mann in Lohfelden bei Kassel ein Messer von hinten in den Rücken gestochen und ihn schwer verletzt. Die Polizei hatte zunächst vergeblich nach dem Angreifer gesucht. Inzwischen haben die Ermittler bei E. die mutmassliche Tatwaffe gefunden. Ihm werden deshalb auch versuchter Mord und Körperverletzung vorgeworfen.

Wie der «Spiegel» weiter schreibt, war E. der deutschen Polizei als Rechtsextremer bekannt. Wegen eines versuchten Anschlags auf eine Flüchtlingsunterkunft und eines Messerangriffs auf einen türkischen Imam sei er in den Neunzigerjahren im Gefängnis gewesen. Nach seiner Entlassung soll er sich der Neonaziszene in Kassel angeschlossen haben und stand wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt. Nach einer Bewährungsstrafe wegen eines Angriffs auf eine Gewerkschaftskundgebung 2009 sei er vom Radar der Sicherheitsbehörden verschwunden.