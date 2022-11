Kanton St. Gallen: Ignaz Bearth schuldet dem Kanton rund 7500 Franken

Verfügung konnte nicht zugestellt werden

Sobald der genaue Aufenthaltsort oder das Aufenthaltsland einer Person und die näheren Umstände des Falls bekannt seien, werden entsprechende Möglichkeiten geklärt. «Falls noch Vermögenswerte in der Schweiz vorhanden sind, können diese allenfalls mit einem betreibungsrechtlichen Arrest belegt werden», so das Amt für Wirtschaft und Arbeit.

Auswanderung nach Ungarn

Im Jahr 2015 in Dresden bezeichnete Bearth Flüchtlinge als «verdammte Islamisten» und «Sozialschmarotzer». «Sie wollen euer Geld», warnte Bearth das deutsche Publikum, wie 20 Minuten in einem Print-Artikel berichtete. Während der Corona-Zeit fiel der rechtsextreme Ostschweizer dann vor allem als Massnahmengegner auf. Laut einem Artikel der «NZZ» gehörte Bearth während der Corona-Pandemie zu den «10 lautesten Schweizer Corona-Kritikern auf Telegram» . 2020 wurde er während einer Demonstration gegen die Corona-Massnahmen in Bern während einem seiner Livestreams festgenommen.

Im September 2021 wanderte Bearth nach Ungarn aus. Die Auswanderung begründete er im Oktober in einem Youtube-Video mit «der politischen Situation dank Viktor Orbán» in Ungarn. Seiner Webseite zufolge unterstützt der 38-Jährige den Aufbau sowie die Zusammenführung der deutschsprachigen Gemeinschaft in Ungarn, vor allem am Balaton. Dort werden sogenannte «Stützpunkte» für die Gemeinschaft aufgebaut. Bearth selbst ist «Stützpunktleiter» in dem ungarischen Dorf Zalabér.