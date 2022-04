Frankreichs Präsident verärgert : «Rechtsradikaler Antisemit» – Macron beschimpft Polens Premierminister

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat Frankreichs Präsidenten wegen dessen regelmässiger Telefonate mit Kreml-Chef Wladimir Putin kritisiert. Macron beschuldigt Morawiecki, sich in den französischen Wahlkampf einmischen zu wollen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki in einem Zeitungsinterview als «rechtsradikalen Antisemiten» bezeichnet. Macron nahm dabei am Freitag in der Zeitung «Le Parisien» Bezug auf eine vor einigen Tagen von Morawiecki geäusserte Kritik an Macrons regelmässigen Telefonaten mit Kreml-Chef Wladimir Putin zur Vermittlung im Ukraine-Krieg. Es habe auch niemand mit Adolf Hitler verhandelt, hatte der polnische Premier Macron vorgehalten.

Le Pen zeigt sich in Siegerlaune

Marine Le Pen beschliesst ihren Präsidentschaftswahlkampf am Freitag in Siegerlaune. Von Mitternacht an bis zum Wahlergebnis am Sonntagabend herrscht in Frankreich politische Funkstille. Le Pen ist nahezu sicher, in die Stichwahl zu kommen, und ist in Umfragen schon bis auf die Fehlermarge an Amtsinhaber Emmanuel Macron herangerückt.