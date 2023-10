Rechtsrutsch aufgrund Nahostkonflikt? Das sagt die Community

Die SVP könnte in der Schlussphase des Wahlkampfes vom Gewaltausbruch in Israel profitieren. (Symbolbild)

Am 22. Oktober 2023 finden in der Schweiz die Nationalrats- und Ständeratswahlen statt.

Der Gewaltausbruch in Israel fällt in die entscheidende Phase des Schweizer Wahlkampfes.

Unsicherheit bei der Höhe des SVP-Boosts

In welcher Höhe die rechte Partei nun tatsächlich aufgrund der Thematik zulegen könne, wurde auch innerhalb der 20-Minuten-Community diskutiert. So denkt Giorgio1954.1: «Die SVP wird gegen zwei Prozent zulegen, mindestens.» Dem widerspricht Nanometer: «Der Zuwachs für die SVP wird nicht so gross sein.»

Ebenfalls diskutiert wurde, welchen Einfluss die Haltung der SP zum Nahostkonflikt auf den SVP-Boost haben könnte. So schreibt C-3PO: «Je volksfremder die Linken politisieren, desto mehr rutscht das Volk (zwangsläufig) nach rechts. » Generell zeigt die Stimmung in der Community jedoch eine Unsicherheit, ob es tatsächlich zu einem Rechtsrutsch bei den Wahlen kommen könnte.

Rechte Partei wählen oder nicht

Für Polit-Analyst Mark Balsiger hingegen ist klar, dass der Terror in Israel keine Auswirkungen auf die Schlussphase des Wahlkampfs hat. Da der Nahe Osten zu weit weg ist, glaubt er nicht, dass die SVP in Wählerprozenten zulegen kann. So sieht es auch User Marten: «Wegen der Probleme in Israel wähle ich ganz bestimmt nicht SVP. »