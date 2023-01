Lyss: Rechtsstreit um grell-gelbes Haus nach 14 Jahren wohl bald vorbei

An sich hätte er nur den Antrag vollständig abgeben müssen. Nun veranlasste die Staatsanwaltschaft Biel die Beschlagnahmung der «widerrechtlichen Gewinne» in der Höhe von 250’000 Franken.

Das gelbe Gebäude in der Nähe des Lysser Bahnhofs fällt nicht nur durch seine Farbe auf.

Der Besitzer des gelben Gebäudes an der Bürenstrasse 1 vermietete 14 Jahre lang die Räumlichkeiten rechtswidrig zu Büro- und Dienstleistungszwecken.

Ein knallgelbes Gebäude sorgt in Lyss seit 2009 für Furore: Seit Jahren streitet sich der Hausbesitzer mit der Gemeinde. Sogar das Regierungsstatthalteramt, der Kanton und das Bundesgericht wurden eingeschaltet, wie « ajour » berichtet. Der Besitzer, ein Unternehmer aus dem Seeland, vermietet die Räumlichkeiten widerrechtlich zu Büro- und Dienstleistungszwecken. Aktuell laufen acht Gerichtsverfahren gegen ihn, auf Nachfrage wollte er keine Auskunft geben.

Büros anstatt Lagerräumen

Das Gebäude an der Bürenstrasse 1 wurde 1956 vom Vater des heutigen Besitzers als Lagerhaus errichtet. «Das Haus liegt in einer Zone, wo nur Gewerbe- und Lagernutzung zulässig ist», sagt Gemeinderat Rolf Christen, der seit zehn Jahren in den Fall involviert ist, gegenüber «ajour». 2009 begann der Unternehmer aber, die Räumlichkeiten zu Büro- und Dienstleistungszwecken zu vermieten.