Fertig Karton-Berge - Recircle lanciert die erste Pizza-Mehrweg-Box 

Der Pizzakarton gehört in den Abfall

Benutzte Pizzakartons gehören laut Swiss Recycling nicht in die Separatsammlung von Papier oder Karton. Das heisst, sie müssen im normalen Müll entsorgt werden. Das liegt an den Essensresten und Fettflecken auf dem Karton. Darum kann die Verpackung nicht rezykliert werden. Zudem dürfen Pizzakartons aufgrund von Bestimmungen in der Lebensmittelverordnung nicht aus 100 Prozent rezykliertem Karton hergestellt werden.