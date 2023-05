König Charles modernisiert seine eigene Krönung

So proben die Mitglieder des Militärs sowie die Verantwortlichen für die Diamond Jubilee Coach, mit der das Monarchenpaar zur Westminster Abbey fahren wird, die Prozession.

via REUTERS

In wenigen Tagen werden König Charles III. und Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey gekrönt.

Das Paar befolgt dabei eine Reihe an Traditionen.

Am 6. Mai werden König Charles (75) und Königsgemahlin Camilla (74) gekrönt.

Weniger Gäste

An der Krönungsfeier in der Westminster Abbey werden etwa 2200 geladene Gäste teilnehmen. Vor 70 Jahren waren es 8000, in der Kirche mussten damals eigens Tribünen mit zusätzlichen Sitzreihen eingebaut werden. Die Verkleinerung der Gästeliste entspricht Charles’ Absicht, die Monarchie zu «rationalisieren». Ausserdem soll die Zeremonie nicht knapp drei Stunden dauern wie 1953, sondern nur noch eine gute Stunde.