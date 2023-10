Red Bull Campus Clutch: Westschweizer gewinnen Finale

Am Red Bull Campus Clutch spielten vier Teams auf verschneiter Höhe in einem Game-Turnier um den Finalsieg.

Auf der Galaaxy, einer Bergstation in Laax, gab es am 22. Oktober nur Gamer zu sehen.

Sie dürfen nun am Weltfinale in Istanbul die Schweiz vertreten und spielen dort um 20’000 Euro.

Auf über 2200 Meter Höhe fand das hitzige Finale des Red Bull Campus Clutch statt. Vier Teams, bestehend aus Studenten, zockten im grossen Gaming-Final vom 22. Oktober nicht wie gewöhnlich in einer Halle, sondern mitten auf einer Bergstation in Laax. In der verschneiten Berglandschaft in Graubünden holte das Team Lemon den Sieg und tauscht nun die Kälte gegen das Weltfinale in Istanbul.