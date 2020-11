Red-Bull-Dosen in einem Geschäft in Glattbrugg.

Rund drei Milliarden Dosen Red Bull werden geschätzt jährlich in Widnau SG abgefüllt. Das entspricht etwa der Hälfte der weltweit getrunkenen Energydrinks des österreichischen Unternehmens. Dieses besitzt keine eigenen Produktionsstätten und lässt die Dosen vom Fruchtsafthersteller Rauch abfüllen. Neben Widnau SG gibt es eine zweite Fabrik in Nüziders in Vorarlberg, rund 40 Kilometer von Widnau entfernt, im US-Staat Arizona ist ein weiteres Werk geplant.

Dass in Widnau so viele Dosen abgefüllt werden, hat in der Bevölkerung für Misstrauen gesorgt. Es gab Gerüchte, dass der Getränkeriese das Wasser, welches aus Brunnenfassungen des Rheinvorlands bezogen wird, zu einem Spottpreis erhält, wie «Der Rheintaler» am Freitag schreibt. Nun wurde das Geheimnis gelüftet, wie die Zeitung weiter berichtet. Dies nicht freiwillig. Wegen eines Gesuchs auf Grundlage des kantonalen Öffentlichkeitsgesetzes schaffen die Behörden nun Klarheit.