Red Bull Salzburg: Noah Okafor fällt für den Rest der Saison aus

Bei Noah Okafor läuft es derzeit nicht rund. Der Schweizer Nati-Star ist am Sonntag im Spiel zwischen Salzburg und Linz verletzt ausgewechselt worden.

Im Herbst traf Noah Okafor herrlich gegen die AC Milan. SRF

Darum gehts Noah Okafor steht bei Red Bull Salzburg unter Vertrag.

Am Sonntag musste er verletzt ausgewechselt werden.

Nun kommuniziert sein Verein.

Red Bull Salzburg kam am Sonntag nur zu einem 0:0 gegen Linz. Die Salzburger bleiben trotz des Remis an der Tabellenspitze. Nati-Star Noah Okafor ist in der 66. Minute eingewechselt worden, musste in der Nachspielzeit aber bereits wieder raus. Grund dafür war eine Verletzung.

Wie lange der 22-Jährige ausfällt, war zunächst noch unklar. Salzburg meinte am Montagmittag: «Noah hat heute im Laufe des Nachmittags weiterführende Untersuchungen – unter anderem ein MRI.» Am Abend sagte Medienbeauftragter Christian Kircher auf Anfrage von 20 Minuten: «Leider gibt es keine guten Nachrichten. Der rechte Fuss ist gebrochen.» Okafor werde in dieser Saison wohl nicht mehr für Salzburg zum Einsatz kommen. Die Entscheidung betreffend einer Operation stehe noch aus.

Noah Okafor hat Vertrag bis 2024

Für Okafor ist diese Diagnose ein Rückschlag. Der Nati-Star brillierte mit einem Top-Saisonstart, schoss in der Champions League Tore gegen Milan, Chelsea und Dinamo Zagreb. Zuletzt war der 22-Jährige jedoch in einer Formkrise, verlor bei Salzburg auch seinen Stammplatz. In der Nationalmannschaft war er gegen Belarus und Israel ebenso nicht mehr erste Wahl.

Bei Red Bull hat Okafor noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Immer wieder gab es Gerüchte um einen Transfer in eine europäische Top-Liga. Zuletzt hiess es beispielsweise, dass Napoli und Milan am Schweizer, der wettbewerbsübergreifend bei zehn Toren und sieben Vorlagen in 32 Spielen steht, interessiert sein sollen.