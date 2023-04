Red Bull Salzburg: Noah Okafor muss verletzt raus

Der spanische Spitzenclub Real Madrid hat sich mit einem überlegenen Sieg auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea eingestimmt. Real gewann am Samstag in der Primera División beim FC Cádiz mit 2:0. Madrid vergab vor den Toren von Nacho Fernández (72.) und Marco Asensio (76.) zahlreiche Chancen. Das Hinspiel in der Königsklasse hatte Real mit 2:0 gewonnen, die Entscheidung fällt am Dienstag (21.00 Uhr) in London.