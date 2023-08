Red Bull Seifenkisten: Wenn Amherd und Berset mit dem Bundeshaus durch Bern rasen

Das Bundeshaus wird den Aargauerstalden in Bern hinunterdüsen. Privat

Darum gehts Am Sonntag findet in Bern das Red Bull Seifenkistenrennen statt.

Mehr als 40 Teams duellieren sich am Aargauerstalden.

Die Konkurrenz ist gross.

Der Aargauerstalden in Bern verwandelt sich am Sonntag ab 13 Uhr (live auf 20 Minuten) in eine grosse Rennstrecke. Zum ersten Mal seit 2002 düsen die besten Seifenkistenpiloten und -pilotinnen wieder in der Hauptstadt beim Red Bull Seifenkistenrennen den Hügel hinunter. Über 40 Teams haben sich monatelang auf den Event vorbereitet.

Eines dieser Teams besteht aus zwei Prominenten. Influencer Leonard Khalifa und ESC-Sänger Marius Bear nehmen mit zwei weiteren Freunden am Wettkampf teil. Und das mit gar nicht kleinen Ansprüchen, wie Khalifa gegenüber 20 Minuten erklärt. Das Ziel dort ist natürlich, die Trophäe in die Höhe zu stemmen. Für den 25-Jährigen war schnell klar, dass Bear sein Teamkollege sein soll. «Er ist bei jedem Seich dabei.»

Premiere für den Influencer

Als Vorbereitung absolvierte das Team eine Testfahrt. Diese lief nicht ganz so wie gewünscht. Die Vorderachse des Gefährts, das bis zum offiziellen Start ein Geheimnis sein wird, wurde dabei verschoben. Dies werde nun behoben. «Hoffentlich hält sie dann beim Rennen», so Khalifa. Der Influencer organisierte sich neben dem Helm auch gleich eine Töffli-Jacke zum Schutz. «Ich habe schon etwas Schiss in der Hose, wenn ich ehrlich bin», so der Thurgauer, der zuvor noch nie an einem Seifenkistenrennen teilgenommen hat.

Ebenfalls keine Seifenkisten-Erfahrung, dafür aber viel handwerkliche Begabung, weist Bruno Schenk aus dem Team Bundeshaus auf. Wie der Name schon sagt, sind sie in einem mobilen Bundeshaus unterwegs. Zwischen sechs bis acht Wochen Zeit benötigte der Bau des Gefährts. «Ich will die Stunden gar nicht erst zählen», meint der 53-Jährige im Gespräch.

1 / 3 Bruno Schenk und Richard Dürig posieren vor ihrem Werk. Privat Das Promi-Duo bestehend aus Leonard Khalifa und Marius Bear ist auch vor Ort. Privat Der erste Probelauf war noch nicht ganz so optimal. Privat

«Das Bundeshaus macht doch komplett Sinn in Bern», erklärt der selbstständige Carosserier. Die Idee sei ihm gekommen, da sein Partner Richard Dürig bereits als Haus beim Red Bull Flugtag angetreten war. Zu 95 Prozent nutzten Schenk und sein Compagnon für den Bau bereits benutztes Material. Einzig die Farbe und der Kitt seien neu gewesen. Das Chassis besteht zum Beispiel aus einem Festbanktisch. Die Räder aus einem alten E-Bike oder auch Gokart-Reifen für die Front. Übrigens: Um mit Kreativität zu punkten, werden sich Schenk und Dürig auch verkleiden. «Wir werden verkleidet als Bundesrätin Amherd und Bundesrat Berset vor Ort sein.»

Team Bundeshaus setzt also besonders auf Kreativität, was am Sonntag ein wichtiger Faktor ist. Denn es geht um Kreativität, Performance und Zeit. Die ersten beiden Kriterien bewertet das 15-köpfige Schiedsrichtergremium aus zahlreichen Promis. Dies sind zum Beispiel: Ex-YB-Goalie Marco Wölfli, die Olympionikinnen Petra Klingler (Klettern) und Joana Mäder (Beachvolley).

