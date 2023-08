Red Bull Seifenkistenrennen: Eine Schnecke, ein Aromat und die Polizei rasen durch Bern

Der Aargauerstalden in Bern verwandelt sich am Sonntag ab 13 Uhr (live auf 20 Minuten) in eine grosse Rennstrecke. Zum ersten Mal seit 2002 düsen die besten Seifenkistenpiloten und -pilotinnen wieder in der Hauptstadt beim Red Bull Seifenkistenrennen den Hügel hinunter. Über 40 Teams haben sich monatelang auf den Event vorbereitet.