N-Wort : Red Bull suspendiert Fahrer nach rassistischer Entgleisung

Eine lockere Gaming-Session mit einem Teamkollegen könnte Red-Bull-Nachwuchsfahrer Juri Vips den Job kosten. Der Este leistete sich gleich mehrere skandalöse Aussagen.

Red Bull hat den Nachwuchspiloten Juri Vips suspendiert, nachdem er in einem Livestream eine rassistische Bemerkung gemacht hatte. Wie kommts? Vips, der in dieser Saison für «Hitech Grand Prix» in der Formel 2 fährt, hat sich am Dienstag mit Teamkollege Liam Lawson (20) auf der Streaming-Plattform Twitch im Videospiel «Call of Duty» gemessen. Nebst mehreren homophoben Bemerkungen («diese Cap ist schwul»), hat der Este auch das N-Wort gebraucht. Gegen den 21-Jährigen wurde daraufhin eine Untersuchung eingeleitet.