Staatsanwaltschaft ermittelt – Redaktor belästigt Praktikantin (17) sexuell – er bleibt trotzdem Chef

Der Chefredaktor habe laut der Journalistin immer wieder anzügliche Kommentare fallen gelassen, per Nachricht und persönlich. Die damals 17-Jährige versuchte, die Kommentare zu ignorieren und die Nachrichten zu löschen. «Man traut sich oft nicht, dem Chef die Meinung zu sagen», sagte sie zu Telebasel. Mit der Zeit habe der Chef begonnen, E-Mails mit explizitem sexuellen Inhalt zu senden. Auch diese Mails habe die damals 17-Jährige sofort gelöscht. Der Chef habe ihr dann die Texte sogar versucht per Post zuzusenden. Auch telefonisch habe er die Praktikantin und deren Familie belästigt.

Beschuldigter stritt alles ab

«Irgendwann wurde es mir zu viel, die ganze Sache machte mir Angst», so die junge Frau zu Telebasel. Sie habe dann für ein Jahr den Kontakt abgebrochen und an einem anderen Ort gearbeitet. Nach einer gewissen Zeit habe sich der Mann dann nicht mehr bei ihr gemeldet. Nach diesem Jahr begann sie wieder, für das Medium zu arbeiten, diesmal als freie Journalistin. Der Chef habe wieder E-Mails über sie versendet, diesmal an eine andere Person. «Er schrieb, ich hätte eine Affäre mit ihm und würde alles Mögliche mit ihm und auch mit Interviewpersonen machen», sagte die Journalistin zu Telebasel.