Reddit offline: Nutzer streiken gegen Änderungen

Wenn du eine inoffizielle Reddit-App verwendest, könntest du also bald zur Kasse gebeten werden. Ausserdem wären auch Moderatoren-Bots und Meme-Bots betroffen.

Das ist passiert

Ein Grossteil der Website Reddit ist seit heute nicht mehr erreichbar. Die Communitys (Subreddits) sind entweder nicht zugänglich oder sie lassen keine neuen Beiträge zu. Reddit bezeichnet sich als «Frontseite des Internets» und bietet eine Plattform, auf der man immer auf dem Laufenden über aktuelle Nachrichten, Memes und Kickstarter-Projekte bleiben kann. Im Mai und Juni 2023 kündigten viele Subreddits an, vom 12. Juni 2023 bis zum 14. Juni 2023 offline zu gehen, beziehungsweise auf privat zu stellen. Mittlerweile sind über 6200 von mehr als 7200 Communitys offline gegangen, darunter viele Communitys mit mehreren Millionen Abonnenten, wie der «Spiegel» schreibt.

Das sind die Hintergründe

Mit dem Blackout reagieren die Subreddits auf eine kontroverse Entscheidung des Unternehmens, von den Entwicklern inoffizieller Reddit-Apps zukünftig Gebühren für die Nutzung der Daten zu verlangen. Dies missfällt den Nutzerinnen und Nutzern, weil die Third-Party-Apps Vorteile gegenüber der Reddit-App haben. «Keiner von uns tut dies leichtfertig: Wir tun das, was wir tun, weil wir Reddit lieben, und wir glauben wirklich, dass diese Veränderung es unmöglich machen wird, weiterhin das zu tun, was wir lieben», heisst es in einer gemeinsamen Stellungnahme der streikenden Moderatoren.