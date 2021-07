Verwirrung im Netz - Reddit-Nutzerin sucht ihre Brille - aber du siehst sie ja, oder?

Immer noch nicht. Ok, keine Sorge, wir zoomen etwas mehr. Und?

Eine Nutzerin meldete am Donnerstagabend ein alltägliches Problem: Sie hatte ihre Brille im Badezimmer ihres Bruders verloren. Eigentlich wusste sie ja, dass ihre Augengläser nicht weit weg sein konnten , doch obwohl sie nach ihnen suchte, konnte sie sie partout nicht sehen . W ie die Frau selber schreibt, passte die Brille nämlich « perfekt zum Muster » des Badezimmerteppichs.

Im Internet tauchen immer wieder optische Illusionen auf. Viele faszinieren, aber nur wenige konnten die User und Userinnen so in den Wahnsinn treiben, wie etwa #thedress im Jahr 2015. In dieser galt es zu sagen, ob ein Kleid blau-schwarz oder doch eher weiss-gold ist. Selbst Stars wie Taylor Swift, Julianne Moore oder Ellen DeGeneres gaben damals Tipps ab.