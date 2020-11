Als die Behörden im US-Bundesstaat Utah am Montag Bilder des mysteriösen Monolithen in der Wüste veröffentlichten, hielten sie den genauen Standort zurück. Die Metallstruktur liegt an einer abgelegenen Stelle und man befürchtete, dass Abenteuertouristen sich in der Wüste verlaufen könnten.