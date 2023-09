Rede in Arizona: Aktivist unterbricht Biden und fordert Klimanotstand

Ein Klimaaktivist störte die Rede von US-Präsident Joe Biden in Tempe Arizona.

Bei einer Rede über Demokratie in Tempe im US-Bundesstaat Arizona wurde US-Präsident Joe Biden von einem Klimaaktivisten unterbrochen.

US-Präsident Joe Biden hat bei einer Rede über Demokratie einen Zwischenrufer zurechtgewiesen, der mehr Klimaschutz forderte. «Wenn Sie den Mund halten, werde ich mich gleich danach mit Ihnen treffen», sagte Biden am Donnerstag in Tempe im US-Bundesstaat Arizona. Biden erinnerte dort an den 2018 gestorbenen Senator John McCain, als er von Rufen aus dem Publikum unterbrochen wurde.