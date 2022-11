Slalom Killington: Holdener lauert gleich hinter Shiffrin ein, Gisin und Rast chancenlos

Wendy Holdener muss sich im 1. Lauf des Slaloms von Killington nur Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin geschlagen geben. Sie will im 2. Lauf angreifen, dieser startet um 19 Uhr.

15 zweite Plätze und immer noch kein Slalom-Sieg im Weltcup. Auch in Levi musste Wendy Holdener ein weiteres Mal hinter der Dominatorin Mikael Shiffrin anstehen – und das nach einer Fabelfahrt. In Killington gibts die nächste Chance.

Aber in ihrer Heimat hatte die US-Amerikanerin bereits fünfmal gewonnen, genauer gesagt sind das alle Slaloms, die je in Killington durchgeführt worden waren. Und auch nach dem 1. Lauf führt die 27-Jährige. Sie liegt aber nur 21 Hundertstel vor Holdener. Die Schwyzerin schielt also auf den Sieg.