Was hört Reese Witherspoon bei ihrem Morgenspaziergang? Kings Elliot aus Zürich! Das demonstriert die Schauspielerin in mehreren Insta-Storys.

Darum gehts Reese Witherspoon teilt eine Insta-Story von ihrem Spaziergang und taggt die Musik, die sie gerade hört: «Dancing Alone» von Kings Elliot.

Die Single hat die in London lebende Zürcherin erst vergangene Woche veröffentlicht.

Bei Kings Elliot flossen die Tränen vor Rührung.

Wir haben mit der Sängerin über ihren berühmten Fan und den Erfolgsstart ihres Songs gesprochen.

Nie im Leben hätte Kings Elliot sich das erträumt: Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon (44) höchstpersönlich hörte sich am Freitag ihre Musik bei einem Waldspaziergang an. Und der Superstar teilte ihre Songauswahl mit ihren 25 Millionen Follower*innen – in drei Insta-Storys!

«Einfach nur baff», sei sie im ersten Moment gewesen, sagt Kings Elliot zu 20 Minuten. «Als ich die Benachrichtigung auf Instagram erhielt, glaubte ich erst an einen Scherz.» Erst der Klick auf Witherspoons offiziellen Account bestätigte: «Ein Hollywood-Star mag meine Musik. Absolut surreal.»

Kings Elliot heult Rotz und Wasser

Kings Elliots Reaktion auf ihren weltberühmten Fan: dicke Tränen. Das zeigte die Zürcherin, die seit rund fünf Jahren in London lebt und arbeitet, in einem Instagram-Post.

«Ignoriert mich, während ich mir die Augen ausheule», schrieb Kings Elliot in der Caption zu ihrem Gefühlsausbruch. Mehr als Tausend Follower*innen herzten den Post, mehrere Hundert kommentierten ihn.

Darunter Musiker Seven (42): «Ok … ok … OK», schrieb der Berufskollege aus der Schweiz und garnierte seinen Kommentar mit Feuer-Emojis und klatschenden Händen. In einem weiteren Eintrag fügte Seven an: «Sie weiss eben, was gut ist.»

Auch Philippiner mögen sie

Tatsächlich wird «Dancing Alone», wie der neuste Wurf von Kings Elliot heisst, seit seiner Veröffentlichung vor einer Woche weit über die Landesgrenze hinaus rege geteilt und gehört. «Es scheint, dass der Song bei den Menschen etwas auslöst», sagt die Sängerin. Das bisherige Echo sei «gewaltig».

Sie erhalte zurzeit Nachrichten aus aller Welt, die sie «tief berühren», so Kings Elliot. Am Mittwoch gebe sie sogar dem grössten Musiksender der Philippinen ein Interview. Die Schweizer Musikerin freut sich: «Das hätte ich nie erwartet.»

Im November hatte sich Kings, wie sich die Sängerin bis dahin nannte, erstmals mit Nachnamen musikalisch zurückgemeldet und ein mutiges Debüt unter neuem Namen veröffentlicht. In «I’m Getting Tired of Me» sang sie von ihren persönlichen Ängste und Dämonen – und zeigte im Musikclip eine echte Panikattacke von sich in voller Länge.

«Während ich versuchte, ein Video zu filmen, bekam ich eine Panikattacke», klärte sie im Vorspann des Videos auf, «anstatt es zu löschen, habe ich mich entschieden, es mit euch zu teilen.»