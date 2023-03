Scheidung: Reese Witherspoon und Jim Toth kein Paar mehr

Getty Images via AFP

Hollywoodstar Reese Witherspoon (47) und ihr Mann Jim Toth (52) haben nach knapp zwölf Jahren Ehe ihre Scheidung bekanntgegeben . Angesichts der «vielen wunderschönen Jahre zusammen» sei ihnen die Entscheidung schwergefallen, teilte die Oscar-Preisträgerin am Freitag über Instagram mit. Auch nach der Trennung bleiben sie und Jim einander mit «tief empfundener Liebe, Güte und gegenseitigem Respekt» sowie durch ihren gemeinsamen Sohn Tennessee verbunden.

Witherspoon stand bereits als Teenager vor der Kamera. Weltweit bekannt wurde sie als aufstrebende Blondine in der Komödie «Natürlich blond!». 2006 gewann sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihren Auftritt als Sängerin June Carter Cash in «Walk the Line».