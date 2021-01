Über 110’000 Stimmen : Referendum gegen das CO₂-Gesetz steht

Das Referendum gegen das CO2-Gesetz ist zustande gekommen. Bislang sind laut Pressemitteilung über 110'000 Stimmen gesammelt worden.

«Mehr als 110'000 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger verlangen mit ihrer Unterschrift die Referendumsabstimmung zum CO2-Gesetz», heisst es in einer Pressemitteilung. Die Unterschriftenbögen wurden am Dienstag, 12. Januar, bei der Bundeskanzlei eingereicht. «Das breit aufgestellte Wirtschaftskomitee, dem Verbände aus verschiedensten Branchen angehören, hat gemeinsam mit der SVP rund doppelt so viele Unterschriften gesammelt, als für das Referendum notwendig sind.»